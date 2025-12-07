قالت ماريا يوكيل، إن سر حياتها الطويلة هو اتباعها مبدأ "كل شيء باعتدال"، فقد بلغت قبل أيام عامها المئة، بعد شهر واحد فقط من احتفال زوجها لودفيش يوكيل بعيد ميلاده المئة أيضا.

ويعيش الزوجان المنحدران من شرق ولاية هيسن الألمانية معا منذ 73 عاما، وكانا قد ارتادا روضة الأطفال والمدرسة معا، بحسب ما تروي ابنتهما بيترا هارتونج.

وأوضحت هارتونج أن الحركة هي السر الأهم لحياة طويلة، وقالت: "في السابق، بعد التقاعد، كانا يسيران ساعتين يوميا في الغابة بخطى سريعة"، مضيفة أن والدها يمشي حتى اليوم ساعة يوميا في الفناء مستخدما المشاية.

ومن جهتها أكدت ماريا أيضا أن اتباع أسلوب حياة صحي مهم، وهو ما لخصته بقولها: "كل شيء باعتدال". وأوضحت ابنتها أن أكثر ما يسعد الأزواج هو العائلة، مشيرة إلى أن والديها لديهما ابنان وخمسة أحفاد وثلاثة من أبناء الأحفاد.

وقال كارستن تورميلن، الذي يصور المعمرين حول العالم منذ عام 2006، إن ماريا ولودفيش يوكيل هما أول زوجين يبلغان المئة يصورهما، معربا عن إعجابه بمدى لياقة ماريا، الموظفة السابقة في المجال التجاري وزوجها عامل المناجم السابق. وقد أصدر المصور الألماني مؤخرا كتابه المصور الرابع بعنوان "100 عام من السعادة" عن أشخاص ولدوا عام 1925 وما قبله.

وأوضح تورميلن أن احتمالية لقاء أشخاص تجاوزوا المئة عام ارتفعت في السنوات الأخيرة مع زيادة متوسط العمر. وتؤكد الإحصاءات ذلك، إذ ارتفع عدد من تجاوزوا المئة في ألمانيا منذ عام 2011 بأكثر من الربع، ليصل في نهاية عام 2024 إلى نحو 17 ألفا و900 شخص، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.