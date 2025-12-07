وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي مبرر بتقسيم السودان

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لن تقبل – تحت أي مبرر – بتقسيم السودان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلد الشقيق وسلامة أراضيه ومقدرات الشعب السوداني.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد: «قلوبنا تدمي لما يحدث من قتل ومذابح وجرائم بحق المدنيين، خاصة بعد سقوط الفاشر في إقليم دارفور، فالمتضرر الأول من تلك الأحداث هو المواطن السوداني».

وأشار إلى «ضرورة الدفع في اتجاه خلق ملاذات آمنة في دارفور، لا تكون خاضعة للمليشيا، وإنما لجهة محايدة؛ حتى يتمكن المواطن السوداني من اللجوء إليها دون التعرض للقتل أو الاغتصاب أو الحرق بالنار».

وشدد على أهمية إتمام تلك المسألة في إطار هدنة إنسانية؛ تقود إلى وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات، ثم إطلاق عملية سياسية لا تقصي أحدًا، وتكون ذات ملكية سودانية تُمكن من اختيار الحكومة دون إملاءات من الخارج.

وأكمل: «نسعى بكل جدية في هذا الاتجاه، وبالنسبة لمصر فموقفها واضح وحازم؛ لن تقبل تحت أي مبرر بتقسيم السودان، ولابد من الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، فبدون تلك المؤسسات والقوات المسلحة السودانية لا وطن في السودان».