الشرطة الألمانية تنتقد زعيمة حزب البديل بعد تشبيهها جهاز حماية الدستور بجهاز شتازي

بعد أن شبهت جهاز حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) بجهاز الاستخبارات في ألمانيا الشرقية السابقة والمعروف باسم شتازي، اتهمت نقابة الشرطة الألمانية "جي دي بي"، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل، بالتقليل من شأن الظلم الذي وقع في تلك الحقبة.

وقالت نقابة الشرطة، في بيان إن هذه المقارنة تعد بمثابة "إهانة"، وأردفت أنها " تقلل من شأن الظلم الذي حدث في ذلك الوقت، وهي علاوة على ذلك بمثابة صفعة على وجه أولئك الذين ناضلوا بالفعل من أجل الحرية والديمقراطية في عام 1989".

تعود خلفية الأمر إلى مقابلة أجرتها فايدل مع قناة صحيفة "فيلت" الألمانية شَبَّهَتْ جهاز الاستخبارات الداخلية بجهاز شتازي، ووصفت موظفي جهاز الاستخبارات الداخلية بأنهم "جواسيس شتازي قذرون".

كما وجهت فايدل التي تمثل العنصر النسائي في القيادة المزدوجة لحزب البديل، انتقادات لاذعة لرئيس مكتب حماية الدستور في ولاية تورينجن، شتيفان كرامر.

وقالت: "انظروا إلى رئيس جهاز حماية الدستور هذا في تورينجن، هذا الـ كرامر بلحيته وما إلى ذلك، انظروا إلى الهيئة التي يبدو عليها، وإلى نوعية هؤلاء الأشخاص. هذا الرجل ينتمي إلى جمعية راكبي دراجات نارية".

ووفقًا للبيان، يرى رئيس نقابة الشرطة، يوخين كوبلكه، في "هجمات فايدل المتعمدة واللاإنسانية" محاولة لترهيب الموظفين، من بين أمور أخرى.

وقال كوبلكه: "لكننا في الأجهزة الأمنية لن نسمح بأن يتم ترهيبنا، وسنواصل العمل يوميًا لحماية ديمقراطيتنا وأمن جميع المواطنين في الجمهورية الاتحادية".

وأكدت نقابة الشرطة، أن النقابة واللجنة الفيدرالية المتخصصة في حماية الدستور تقفان صفًا واحدًا خلف موظفي أجهزة حماية الدستور.

وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور، أعلن في أوائل مايو الماضي، أنه سيقوم اعتبارا من ذلك الوقت بتصنيف حزب البديل كمنظمة ذات توجه يميني متطرف بشكل مؤكد.

وبسبب دعوى قضائية رفعها حزب البديل ضد هذه الخطوة، علق جهاز حماية الدستور هذا التصنيف إلى أن يتم البت في الدعوى المرفوعة.

يشار إلى أن أجهزة حماية الدستور في أربع ولايات ألمانية صنفت فروع حزب البديل في تلك الولايات على أنها حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة، فيما صنفت أجهزة حماية الدستور في 5 ولايات أخرى فروع الحزب فيها على أنها حالة اشتباه في كونها منظمة يمينية متطرفة.