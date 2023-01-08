محافظ الفيوم يتابع عمليات تأهيل 35 مشروعا في المجاري المائية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بالمحافظة، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظًا على مياه الري، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضي الزراعية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث؛ للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة.

ولفت إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

من جانبه أوضح المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أن مديرية الري بصدد تنفيذ عدد 35 عملية لتأهيل المجاري المائية، بجانب أعمال الكباري والجنابيات وتكاسي الأبحر، فضلًا عن أنه تم نهو عدد 17 مشروعًا منها، وجارٍ العمل بعدد 18 مشروعًا.

وأشار إلى أن ما تم الانتهاء منه هو تأهيل جنابيات بحر الجرجبة من الفم إلى 6.950 كم، وتأهيل بحر قصر الجبالي العالي من الفم إلى 2.3 كم، بجانب نهو أعمال إعادة تأهيل محطة رفع مصرف القاطع الشرقي وبطس سعيد، ووحدة ديزل لمحطة القاطع الغربي، فضلاً عن نهو عمليتي أصلان "أ"و "ب".

وأضاف وكيل وزارة الري، أنه تم الانتهاء أيضاً من تأهيل 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، وإحلال وتجديد كوبري على بحر سنهور العمومي، ونهو عمليتي إحلال وتجديد كوبري الونايسة على بحر النزلة ك 30.30، وإحلال وتجديد بحر تنهلا 1.02كم، بمدينة الفيوم.

وأوضح أنه تم إنهاء أعمال الجسات الميكانيكية للبدء في عملية إحلال وتجديد الحائط الساند بطول 182 مترًا طوليًا، على بحر يوسف في المسافة المتبقية من أمام كوبري الصوفي بالبر الأيسر حتى كوبري المطافي.

وتابع، أنه جارٍ العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، حيث بلغت نسبة التنفيذ بها 47%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 55.6%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة.

وبلغت نسبة التنفيذ بها 45.8%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 51.25%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية.

وبلغت نسبة التنفيذ بها 67%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 20%، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 16%.

كما تم تأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 57%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 80%.

وكشف وكيل وزارة الري، أنه يجري العمل لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 11%، فضلا عن تأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 27%، وتأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7.6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5.023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها شملت أيضاً إنشاء كوبري على بحر أبو جنشو أمام الوحدة الصحية بأبشواي، وبلغت نسبة التنفيذ به 85%، وعملية إحلال وتجديد كوبري مشاه على بحر سنهور العمومي، وبلغت نسبة التنفيذ به 85%، وجارٍ الإعداد لأعمال إحلال وتجديد كوبري على مصرف الوادي (1) أمام عزبة السنجأ ك 20.2.