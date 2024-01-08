طموح صلاح يضع مصر في قائمة 10 مرشحين للفوز بأمم إفريقيا

تصدر المنتخب الوطني المصري ترشيحات شبكة «سوبر سبورت» الجنوب إفريقية للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023» بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل.

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويسعى المنتخب الوطني، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ7 ألقاب لتعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الثامنة بعد فترة غياب عن التتويجات القارية منذ نسخة أنجولا 2010.

واستندت الشبكة الجنوب إفريقية إلى تصريحات وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، مع وكالة الأنباء الفرنسية، والتي قال من خلالها إن هناك 10 منتخبات على الأقل تستطيع الفوز بلقب النسخة الحالية من البطولة.

واختارت «سوبر سبورت» منتخبات: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، كوت ديفوار، الكاميرون، نيجيريا، بوركينا فاسو، السنغال وغانا.

وعدد التقرير أسباب الترشيحات على النحو التالي:

**مصر.. وأشار التقرير إلى أن المنتخب الوطني المصري، سيدخل البطولة معولًا على مستوى محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، الذي اكتفى بالميدالية الفضية في نسختي 2017 و2021.

**المغرب.. بعد المستوى المميز لأسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة والوصول للمربع الذهبي، سيكون المنتخب المغربي المرشح الأول للكثيرين للفوز بالكان للمرة الثانية في تاريخهم.

**الجزائر.. تبقى الجزائر أحد أفضل المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، بعد تتويجها في نسخة 2019، رغم الخروج المبكر من دور المجموعات في النسخة الأخيرة بالكاميرون.

**تونس.. يبقى المنتخب التونسي من ضمن المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي، اعتمادًا على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها في قائمته وعلى رأسهم يوسف المساكني.

**كوت ديفوار.. تمنح أفضلية الأرض كوت ديفوار فرصة كبيرة لمنتخب الأفيال للتتويج باللقب الثالث في تاريخهم.

**السنغال.. حامل اللقب والذي يسعى للحفاظ على لقبه، متسلحًا بنجوم كبار على غرار ساديو ماني، كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي.

**الكاميرون.. ترى الشبكة أن مستوى المنتخب الكاميروني لا يمكن توقعه منذ تولي المدرب ريجوبيرت سونج، في أوائل العام الماضي بعد أن احتل المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، والفوز على البرازيل في كأس العالم الماضية.

**غانا.. لا يمكن تجاهل المنتخب الغاني في الحديث عن المرشحين للبطولة رغم الأداء المتراجع خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

**نيجيريا.. يدخل المنتخب النيجيري هذه البطولة بقائمة مميزة من اللاعبين وخاصة على مستوى الهجوم، مع وجود فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في إفريقيا.

**بوركينا فاسو.. حافظ منتخب الخيول البوركينافية على تواجده في المربع الذهبي خلال النسخ من 2013 وحتى 2017، إضافة إلى امتلاك العديد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ظهير مانشستر سيتي عيسى كابوري المعار إلى لوتون تاون، مما يجعلهم مرشح محتمل للفوز باللقب

وينافس المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا، كاب فيردي وموزمبيق.

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق 14 يناير في السابعة مساءً، قبل مواجهة غانا 18 يناير في العاشرة مساءً، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير في العاشرة مساءً.