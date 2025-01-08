مبعوث ترامب إلى أوكرانيا يؤجل رحلته المقررة إلى كييف

تم إلغاء رحلة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى كييف، والتي كانت مقررة، ولكن سيتم إعادة جدولتها، حسبما قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها يوم الثلاثاء.

وأضاف سيبيها أن الاجتماعات المخطط لها بين كيث كيليوج، الجنرال المتقاعد الحاصل على العديد من الأوسمة، الذي كان مستشار ترامب الرئيسي لقضايا الدفاع لفترة طويلة، والمسؤولين الأوكرانيين "مهمة للغاية".

وقال سيبيها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الآيسلندي في كييف: "أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيعقد في وقته المحدد. نحن على اتصال لتحديد جدول زمني واضح لتنظيمه وضمان أن يكون الاجتماع ذا مغزى قدر الإمكان".

ويضيف وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير مزيدا من عدم اليقين بشأن كيفية تطور الحرب التي استمرت لمدة تقارب الثلاث سنوات وما إذا كان يمكن أن تنتهي في المستقبل المنظور.

وتعتمد أوكرانيا على الدعم العسكري الغربي، وخاصة الدعم الأمريكي، لمواصلة القتال، لكن ترامب انتقد المليارات من الدولارات التي أنفقتها إدارة سلفه جو بايدن على أوكرانيا. كما قال إنه يمكنه إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، دون أن يوضح كيف يمكنه القيام بذلك.

ويحرص المسؤولون الأوكرانيون على إقناع ترامب بالاستمرار في دعم أوكرانيا، فقد أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقوة ترامب وقال إن "عدم قابلية التنبؤ" لدى الرئيس الأمريكي قد يكون في صالح أوكرانيا.