الصين: نتطلع للتعاون مع إفريقيا لتعزيز التحديث الصديق للبيئة

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم، إن الصين ستعمل مع الدول الأفريقية لبناء برنامج "الحزام الشمسي الأفريقي" ومساعدة إفريقيا على السير حقا على طريق التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.

وتحدث وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى الصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو.

وبسؤاله حول كيفية معالجة الصين وأفريقيا معا قضية تغير المناخ، قال وانج إن اهتمام الرئيس ساسو الكبير بقضية تغير المناخ يعكس بعد نظر القادة الأفارقة، مضيفا أن الصين دعمت دائما إفريقيا في تحقيق التنمية الخضراء حيث تجاوزت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الكهروضوئية التي تم بناؤها بشكل مشترك 1.5 جيجاوات، ما أدى إلى إضاءة آلاف المنازل في جميع أنحاء القارة.

وتابع أن الرئيس الصيني شي جين بينج، اقترح أن تدفع الصين وأفريقيا معا التحديث الصديق للبيئة، وهو الهدف المشترك للجانبين وإحدى المهام الرئيسة لهذه الزيارة.

وأكد وانج، أن الصين ستنفذ خطة عمل الشراكة من أجل التنمية الخضراء، وستعمل مع الدول الأفريقية لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة المقترحة في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك)، متعهدا بأن تتعاون الصين مع إفريقيا في تعزيز الحوكمة العالمية للمناخ.

وفي سياق تشديده على ضرورة الالتزام بمبدأ مسئوليات عادلة ومشتركة ولكن متباينة، دعا وانج البلدان المتقدمة إلى التعامل مع مسئولياتها التاريخية، والوفاء بالتزاماتها بجدية، وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية.