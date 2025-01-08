فرنسا ترد على ترامب: دخلنا فترة البقاء للأقوى

رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد تهديده بالسيطرة على جزيرة غرينلاند، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى بمهاجمة حدوده.

وقال بارو، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستغزو الجزيرة الشاسعة الواقعة بالقطب الشمالي والتابعة للدانمارك منذ أكثر من 600 عام، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وتابع بارو: "ما من شك في أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى في العالم بمهاجمة حدوده السيادية، أيا كانت تلك الدول.. نحن قارة قوية".

وأضاف: "إذا سألتموني عما إذا كنت أعتقد أن الولايات المتحدة ستغزو جرينلاند، فإن إجابتي هي لا. ولكن إذا كان السؤال هو هل دخلنا فترة زمنية يكون فيها البقاء للأقوى؟ فإن إجابتي هي نعم".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يترك نفسه فريسة للخوف أو القلق المفرط، بل ينبغي أن يستفيق ويعزز قوته.

ولم يستبعد ترامب العمل العسكري أو الاقتصادي لتنفيذ رغبته المعلنة في سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند.

وتكشف تصريحات ترامب، عن أجندة توسعية، وذلك قبل أسبوعين فقط من أدائه اليمين رئيسا للولايات المتحدة في مراسم بواشنطن يوم 20 يناير.

ولم يكتف ترامب بالحديث عن ضم غرينلاند، وطالب بانضمام كندا إلى أمريكا قائلا "إذا أصبحت (كندا) ولايتنا رقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60%" و"سوف تتضاعف أعمالها على الفور".

كما طالب بسيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، معبرا عن تذمره من الرسوم التي تدفعها السفن الأمريكية خلال عبورها القناة.