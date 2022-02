دويتشه فيله الألمانية تفصل صحفيتين فلسطينيتين بدعوى معاداة الساميّة

أطقلت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الدولية، إجراءات تأديبية في 5 حالات تتعلق بمعاداة السامية من عدد من العاملين بها مع إمكانية إنهاء عملهم، حسبما قال مدير الشبكة بيتر ليمبورج اليوم الاثنين.

ولم يكشف ليمبورج أي تفاصيل عن الموظفين المتورطين في المخالفات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي ذلك، فيما أكدت الصحفيتان الفلسطينية مرام سالم، والأردنية فرح مرقه، اللتان كانتا تعملان مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، أنهما أبلغتا بقرار فصلهما من الشبكة، وذلك بعد شهرين من اتهامها بمعاداة السامية وإسرائيل، بجانب موظفين عرب آخرين.

وقالت سالم في منشور لها على حسابها على "فيسبوك": "لقد تم إعلامي الآن بقرار فصلي من دويتشه فيله، وذلك عقب نشر صحافي ألماني تقريرا يتهمني مع زملاء آخرين بمعاداة السامية وإسرائيل، وذلك بسبب بوستات منشورة عبر فيسبوك".

وأضافت: "ما حدث معي هو انتهاك واضح لحرية التعبير، الذي هو شعار ترفعه دائما (دويتشه فيله)، وفي حالتي، فإن المنشور خاصتي لم يكن يحتوي على أي تعبير معاد للسامية، ولم يذكر إسرائيل، بل تحدثت عن حرية التعبير في أوروبا فقط".

وتابعت "دويتشه فيله قمعت حريتي في التعبير عن رأيي! أصدقائي وصديقاتي، لطالما وجدت نفسي وحيدة في مواجهة صراعاتي السياسية والإنسانية والحقوقية والاجتماعية، ولكن هذه المرة أنا بحاجتكم، لأن ما يحدث الآن هو هجوم صارخ على حرية التعبير وعلى الصحافيين وعلى هويتي لمجرد أنني فلسطينية. أتمنى ألا يلقى هذا البوست صمتا".

وأكدت مرام أنها ستتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الألماني ضد قرار فصلها.

أيضا كتبت الصحفية الفلسطينية- الأردنية فرح مرقه، عبر حسابها على موقع تويتر، أنّها أبلغت بفصلها من عملها في الشبكة من دون إيضاح الأسباب، أو تسليمها نتائج التحقيق.

I just have been notified without further explanations that I will receive a notice of termination from Deutsche Welle with immediate effect. I have not yet been informed about the reasons, nor been handed out the report on which these allegations shall be based!