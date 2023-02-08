هل سيرتفع سعر الذهب في مصر؟ مستشار وزير التموين يوضح

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر ترتفع في الحروب والأزمات؛ لأن البنوك الروسية والصينية والأوروبية والأمريكية، تتحوط بالذهب في الأزمات العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن سعر عيار 21 في مصر 1720 جنيهًا، مشيرًا إلى استقرار الأسعار على مدار الـ10 أيام الماضية.

وأوضح أن أسعار الذهب في مصر ترتبط بسعر البورصة العالمية، والعرض والطلب، وسعر الصرف، ذاكرا أن «الذهب من الأواني الاستثمارية المهمة للمصريين، إلى جانب العقار والبنوك».

وأكد مستشار وزير التموين، أن تخطي سعر الأوقية 2500 دولار – والذي رأى بأنه أمر وارد في الفترة المقبلة – يؤدي إلى بلوغ سعر جرام عيار 21 إلى 2100 جنيه، قائلا إن الذهب العملة الوحيدة المعتمدة على مستوى العالم بدون منازع.

وذكر أن «ثقافة الألماس مختلفة عن الذهب»، مضيفًا: «الذهب أولًا وأخيرًا ميزان، أما الألماس لو حصل خدشًا في حجر أو كسرًا فيه يفقد نصف سعره، كما أن أسعاره لا تزداد كزيادات الذهب القياسية والقوية جدًا».