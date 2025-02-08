مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسور خطين رئيسيين بالإسماعيلية

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من إصلاح كسور مفاجئة في خط المياه الرئيسي بمنطقة المحسمة والقنطرة شرق، في فترة زمنية وجيزة، فور تلقي غرفة العمليات للبلاغ.

وأوضح عصمت حدوث كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 10 بوصة المغذي لمنطقة المحسمة والمناطق المجاورة وآخر بمنطقة سوق الأربعاء بالقنطرة شرق قطر 6 بوصة، وعليه توجهت فرق الصيانة وتوفير جميع المعدات للانتهاء من الكسور المفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها في فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأهالي.

وأوضح أن فرق الطوارئ الفنية على استعداد للتعامل مع المواقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة لعدم التأثير على انقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح.

وأشار عصمت إلى الاستمرار فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من الاسبستوس إلى مواسير بي في سي بأقطار مختلفة، في عدد من المناطق بمحافظات إقليم القناة لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، لتقليل فاقد المياه والاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.