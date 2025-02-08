رئيس لبنان: الحكومة الجديدة استندت لمعايير أهمها أنها لا تضم وزراء ينتمون لأحزاب سياسية

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنها استندت لمعايير تم التوافق عليها أهمها أنها لا تضم وزراء ينتمون لأحزاب سياسية.

وأعرب عون "عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهنأ رئيسها نواف سلام والوزراء متمنيا" لهم التوفيق في مهامهم الجديدة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية مساء اليوم السبت.

وأكد الرئيس اللبناني على أن تشكيل "حكومة الإصلاح و الإنقاذ" استند إلى المعايير التي تم التوافق عليها مع الرئيس سلام وأهمها أنها لا تضم وزراء ينتمون إلى أحزاب سياسية.

وأشار عون إلى أن المعايير اعتمدت "في تسميتهم الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة إلى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة. وقد تحققت هذه المعايير بحيث سيكون أعضاء الحكومة متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك لتحقيق ما يعقده عليهم اللبنانيون من أمال من أجل غد أفضل".

وقال الرئيس اللبناني "إن أعضاء الحكومة غير حزبيين لكنهم سيكونون حتماً في خدمة جميع اللبنانيين لأن هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود عدنان مكيّة، أعلن بعد ظهر اليوم السبت من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نواف سلام، خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي.