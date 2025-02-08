نادى بالم هيلز يتعاقد مع أكاديمية «موراتوغلو» الأولى للتنس فى أوروبا لتوفير أحدث البرامج التدريبية للاعبى التنس

أعلن نادى بالم هيلز الرياضى، عن التعاقد مع أكاديمية موراتوغلو للتنس بهدف توفير أحدث البرامج التدريبية عالية المستوى للاعبى التنس من جميع الأعمار والمستويات فى أندية بالم هيلز الرياضية بشرق وغرب القاهرة.

وتتميز أكاديمية موراتوغلو بتاريخ عريق فى لعبة التنس يمتد لأكثر من 25 عامًا نجحت خلالها فى تطوير العديد من اللاعبين الذين حققوا إنجازات بارزة على الصعيدين المحلى والدولى مما جعلها الأكاديمية الأولى فى أوروبا فى لعبة التنس.

يأتى هذا فى إطار استراتيجية نادى بالم هيلز الرياضى، لاكتشاف المواهب وإعداد أبطال رياضيين للمنافسة على كبرى البطولات القارية والدولية وكذلك رعاية الرياضيين المحترفين وإلهام أجيال جديد من الأبطال، عبر عقد شراكات مع كبرى الأكاديميات العالمية لضمان تقديم أحدث الأنظمة التدريبية سواء الفنية أو البدنية لتطوير مستوى اللاعبين والمدربين، هذا فضلًا عن تطوير منشآت رياضية عالمية لاستضافة وتنظيم البطولات الكبرى.

أبدى طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: «الشراكة مع أكاديمية موراتوغلو هى خطوة مهمة نحو تشكيل مستقبل رياضة التنس فى مصر. من خلال هذا التعاون، نؤسس معيارًا جديدًا للتميز الرياضى، ليس فقط من خلال تطوير المواهب الشابة، ولكن أيضًا عبر توفير مستوى عالمى من التدريب الذى يعكس مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية. هذه الشراكة لا تقتصر فقط على تدريب اللاعبين، بل تساهم أيضًا فى رفع مستوى التنس فى مصر بشكل عام، حيث سيتاح للمواهب المصرية الفرصة للتعلم من أفضل المدربين فى العالم».

أضاف طنطاوى: «دعم الأجيال القادمة من لاعبى التنس المصريين للمنافسة على الساحة الدولية يعد من أولوياتنا فى نادى بالم هيلز، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا فى تطوير الرياضة فى مصر من خلال بناء بنية تحتية رياضية متميزة. أكاديمية موراتوغلو، بخبرتها الطويلة وسمعتها العالمية، ستكون شريكًا مثاليًا لتحقيق هذه الرؤية، وتقديم برامج تدريبية تضع اللاعبين المصريين على المسار الصحيح نحو النجاح العالمى».

من جانبه قال باتريك موراتوغلو، المدرب العالمى ومؤسس أكاديمية موراتوغلو للتنس: «تعد أكاديميتنا فى نادى بالم هيلز الرياضى هى الأولى فى إفريقيا، وستوفر فرصة فريدة للاعبين للتدريب تحت إشراف مدربين محترفين مهمتهم الأساسية هى تطوير مهاراتهم واتباع منهجية وخطط الأكاديمية، لذلك، لن تقتصر الأكاديمية على كونها مركزًا للتدريب، وستشكل الأكاديمية بيئة شاملة تجمع بين الشغف للنجاح والرؤية المستقبلية لصناعة الأبطال، مما يتيح للاعبين الفرصة لإطلاق إمكاناتهم الكاملة والمساهمة فى تنمية مواهبهم».

وتتمتع أندية بالم هيلز فى شرق وغرب القاهرة بأحدث المنشآت والمرافق وفقًا للمعايير العالمية، وتوفر الشراكة مع أكاديمية موراتوغلو، للاعبى التنس المصريين فرصة التدريب فى منشآت حديثة ومزودة بأحدث التقنيات، بهدف تشجيع الشباب المصرى على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم للوصول إلى الاحتراف، وفى الوقت نفسه التدريب تحت إشراف مدربين عالميين، مما يسهم فى رفع مستوى الرياضة المصرية بشكل عام، ويعزز من مكانة مصر فى أن تصبح واحدة من أبرز الوجهات الرياضية فى المنطقة.

ونجح نادى بالم هيلز الرياضى فى تعزيز انتشاره بشرق وغرب القاهرة، حيث يستعد النادى لافتتاح ناديًا فى القاهرة الجديدة بمشروع «بالم هيلز نيو كايرو»، ولإطلاق أكبر ناد رياضى فى غرب القاهرة بمشروع «باديا»، علاوة على توسعت نادى بالم هيلز فى مشروع «PX»، كما يعتزم إطلاق نادى فى الساحل الشمالى، لتوسيع نطاق الرياضة فى إحدى أهم المناطق الساحلية فى مصر.