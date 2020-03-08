الإمارات وليتوانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /الأحد/، أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين، معربا عن سعادته بافتتاح مقر سفارة جمهورية ليتوانيا في الدولة، والتي تعد الأولى في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات تثمن الدور المتميز الذي تقوم به جمهورية ليتوانيا لتعزيز آفاق العلاقات بين البلدين.

من جانبه .. أكد ليناس لينكيفيشيوس، أن افتتاح مقر سفارة جمهورية ليتوانيا في أبوظبي على هامش زيارته للدولة، يأتي انطلاقا من حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في المجالات كافة.