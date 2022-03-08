برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار

طالب أشرف أمين، النائب عن حزب مستقبل وطن، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وكل أجهزة الدولة المعنية، بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة موجة زيادة ارتفاع أسعار السلع، التي يقوم بها بعض التجار بدون مبرر، خاصة وأن أغلب هذه السلع أساسية ولا غنى عنها للمواطن.



وأوضح، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطة لابد أن تتضمن شقين، الأول خاص بتشديد الرقابة على الأسواق لردع جشع التجار وتطبيق العقوبات المشددة على المخالفين وفقا لنص قانون حماية المستهلك، إلى جانب المتابعة الميدانية والرقابة الدورية للأسواق وكل منافذ البيع للتأكد من عدم وجود تلاعب أو زيادة في الأسعار.



وتابع: "أما الشق الثاني يتمثل في الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في المبادرات الخاصة بدعم المواطنين محدودي الدخل عن طريق طرح الحكومة، السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذ التموين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان".



ووجه النائب، رسالة طمأنينة إلى المواطنين بعدم الذعر والتسارع على المحلات لشراء وتخزين السلع حتى لا يتركوا أنفسهم فريسة لجشع التجار، مؤكدا أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر قادمة، بحسب ما أعلنه وزير التموين.