القيادة الوسطى الأمريكية: إسقاط 3 مسيرات تابعة للحوثيين واستهداف 4 صواريخ كروز

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قالت القيادة في منشور عبر منصة "إكس" إنه "بين الساعة 3:35 مساء والساعة 4:55 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت القيادة ضربات دفاع عن النفس ضد أربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وطائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأفادت بأنه "خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة أيضا ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن"، مؤكدة أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية"

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة يمر حول إفريقيا.