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فاز فريق أرجنتينوس على مضيفه بانفيلد (2-1)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوكا جونيورز على سينترال كوردوبا سانتياجو (3-0)، وفيليز سارسفيلد على مارتين دي سان خوان (1-0).

وأنهى بانفيلد الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله دييجو رودريجيز، لاعب أرجنتينوس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني قلب أرجنتينوس الطاولة على بانفيلد وسجل هدفين حملا توقيع توماس مولينا ولوكا جوميز في الدقيقتين 62 و90+1.

ورفع أرجنتينوس رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بانفيلد عند 8 نقاط في المركز العشرين.

وفي المباراة الثانية، فاز بوكا جونيورز على مضيفه سينترال كوردوبا سانتياجو (3-0).

وتقدم بوكا جونيورز بهدف سجله ميلتون جيمينز في الدقيقة 16، وأضاف خوسيه فلورنتين، لاعب سينترا كوردوبا، الهدف الثاني لبوكا جونيورز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36.

وتلقى فريق سينترال كوردوبا ضربة موجعة بطرد لاعبه جوناتان جالفان في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل بوكا جونيورز الهدف الثالث في الدقيقة 89 عن طريق ميجيل ميرينتييل.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سينترال كوردوبا سانتياجو عند 14 نقطة في المركز 11.

وفي المباراة الثالثة، فاز فيليز سارسفيلد على مارتين دي سان خوان بهدف سجله براين روميرو في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد ماركوس إياكوبيليس، لاعب مارتين دي سان خوان، في الدقيقة 67.

ورفع فيليز سارسفيلد رصيده إلى 5 نقاط في المركز 29، وتوقف رصيد مارتين دي سان خوان عند 6 نقاط في المركز 24.