مسئول أمني سوري: لن نسمح بأي أعمال انتقامية في محافظة اللاذقية

أكدت إدارة الأمن العام السورية، اليوم السبت، عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف في محافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، تأكيده الالتزام التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.

وأضاف: "كما نلاحق فلول النظام البائد وضباطه لن نسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف"، مشيرا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد عدم السماح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة، الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار.

وأعلنت إدارة الأمن العام، ضبط سيارة تحتوي على أسلحة وذخائر، خلفتها مجموعات من فلول النظام البائد في محافظة اللاذقية قبل فرارهم منها.

وانتشرت قوات الأمن العام، في أحياء مدينة اللاذقية؛ لضبط الأمن والتجاوزات وعمليات السرقة التي حصلت نتيجة زعزعة الاستقرار من قبل فلول النظام البائد.