رئيس الوزراء الكندي يصف نفسه بالصهيوني

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، نفسه بأنه صهيوني، وذلك في كلمته في المنتدى الوطني لمكافحة معاداة السامية في العاصمة أوتاوا.
وادعى ترودو أن هناك "زيادة في معاداة السامية منذ 7 أكتوبر 2023” مع بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وزعم أن هذا التطور "ليس طبيعيا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وقال ترودو:"لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من تسمية نفسه صهيونيا. أنا صهيوني".
وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.