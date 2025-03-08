رئيس الوزراء الكندي يصف نفسه بالصهيوني

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وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، نفسه بأنه صهيوني، وذلك في كلمته في المنتدى الوطني لمكافحة معاداة السامية في العاصمة أوتاوا.

وادعى ترودو أن هناك "زيادة في معاداة السامية منذ 7 أكتوبر 2023” مع بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وزعم أن هذا التطور "ليس طبيعيا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال ترودو:"لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من تسمية نفسه صهيونيا. أنا صهيوني".

وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.