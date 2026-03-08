السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج وسط السعودية.

وقال المتحدث: "في يوم الأحد 19 / 9 / 1447هـ الموافق 8 / 3 / 2026م باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة (12) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير 8 مسيّرات إيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وترفض الرياض وتدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي تستهدف البلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت رغم علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.