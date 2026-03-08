قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية ولن تعتمد على تسريبات

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن أي إجراءات دفاعية ستتخذها دولة الإمارات ستكون علنية ولن تعتمد على تسريبات أو روايات مجهولة المصدر.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «الإمارات في حالة دفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها وسكانها وبنيتها المدنية. وأي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحافية أو روايات مجهولة المصدر والمقصد».

وأكمل: «هدفنا وقف هذا العدوان المستمر على الإمارات ودول الخليج العربي، لا الانجرار إلى التصعيد».

وقبل قليل، أكدت الإمارات العربية المتحدة، أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، والذي شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يُمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الأحد، تُشدّد دولة الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية رصدت 17 صاروخًا باليستيًا، تم تدمير 16 منها، فيما سقط صاروخ واحد في البحر.

وأضافت في بيان، أن الدفاعات الجوية رصدت 117 طائرة مسيرة، تم اعتراض 113 منها، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.

وأشارت إلى رصد 238 صاروخاً باليستياً منذ بدء الهجوم الإيراني، تم تدمير 221 صاروخاً منها، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة.

ولفتت إلى رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

ونوهت أن هذه الاعتداءات خلفت 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة متوسطة وبسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والاثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والاذربيجانية، واليمنية، والاوغندية، والارتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.