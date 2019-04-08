أسهم بوينج تتراجع بنسبة تجاوزت 4% تأثرا بأزمة طراز 737 ماكس8

أثرت أزمة طراز الطائرة بوينج 737 ماكس8 بشكل ملحوظ على أسهم شركة بوينج، عملاق صناعة الطائرات في العالم، خلال تعاملات البورصة الأمريكية اليوم الاثنين.

وتراجعت أسهم الشركة الأمريكية بنسبة تجاوزت 4% تأثرا بقرار الشركة تخفيض إنتاجها من هذا الطراز.

وتواجه بوينج ضغوطاً كبيرة على مستوى العالم بعد وقوع حادثين في غضون فترة أقل من ستة أشهر لطائرتين من طراز 737 ماكس8 أسفرا عن مقتل 346 شخصا، وأعقب ذلك فرض حظر طيران على هذا النوع من الطائرات في العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة.

وكانت بوينج أعلنت يوم الجمعة الماضي تخفيض معدل الإنتاج الشهري من هذا الطراز اعتبارا من منتصف أبريل الجاري بنسبة نحو 20% ليقل هذا المعدل من 52 إلى 42 طائرة فقط.

وكانت الشركة تعتزم بالأساس زيادة إنتاجها بصورة ملحوظة من هذا الطراز الأفضل مبيعا بحلول الصيف المقبل، لكن بوينج اضطرت إلى تخفيض معدل الإنتاج مع عدم تسليم الطائرات التي تم إنتاجها بالفعل وما صاحب ذلك من حالة عدم يقين بشأن موعد رفع الحظر عن تحليقها مرة أخرى.

كما صارت الشركة مهددة بإلغاء طلبيات هذا الطراز.

كانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" ذكرت اليوم أن عميلا آخرا إلى جانب شركة (تشاينا ايركرافت ليزينج جروب) علق طلبية كبيرة من طائرات بوينج 737 ماكس 8 لحين توافر توضيح بشأن مدى سلامة تحليق هذه الطائرات.