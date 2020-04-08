قال الدكتور نور الدين شمس، مدير معهد بحوث الحشرات الطبية، إنه حتى الآن لم يتم إثبات نقل الحشرات عدوى فيروس كورونا.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج « التاسعة»، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، يوم الثلاثاء، أن التجارب على الذباب والبعوض، أشارت إلى عدم انتقال « كوفيد-19»، عن طريقها، منوهًا أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتقال المرض عن طريق الحشرات بشكل عام.



وأشار إلى أن فيروس كورونا، لأنه مرض مستجد، يتم القلق حوله دائمًا، مؤكدًا أنه ينتقل عن طريق الحيوانات، مثل القطط والكلاب وغيرها، لكن الحشرات تنقل أمراض أخرى مثل الملاريا وأمراض بكتيرية أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الثلاثاء، تسجيل128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى1450 إصابة في مصر.

