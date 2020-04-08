الألماني كروس يواجه انتقادات لمعارضته تقليص رواتب اللاعبين بإسبانيا

تعرض نجم كرة القدم الألماني توني كروس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لموجة انتقادات هائلة من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب موقفه السلبي بشأن تقليص الرواتب في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد(كوفيد -19).

كان كروس كشف عن معارضته للفكرة رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها الأندية الإسبانية وإسبانيا بشكل عام في هذه الفترة العصيبة بسبب وباء كورونا.

ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الشهير الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل بأنه غير واقعي.

وقال توماس رونسيرو من صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة في إسبانيا ، وذلك في أحد البرامج التلفزيونية اليوم الأربعاء ، : "يجب عليه أن يكون واقعيا عليه. أظهر تبلدا جرحني... كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب"

وأوضح حارس المرمى والمدرب السابق خورخي دي أليساندرو في تصريحات بنفس البرنامج : "كان رأيه كصفعة على الوجه... هذا الرجل يعيش في فقاعة. يعيش في عالم آخر".

وكان كروس /30 عاما/ قال في تصريحات إعلامية : "تقليص الراتب يبدو كتبرع للا شيء أو للنادي ، رغم أنه ليس ضروريا هنا".