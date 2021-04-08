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عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد تصدي الدفاعات السورية لصواريخ إسرائيلية قرب دمشق، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود سوريين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنّه «في حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».

وأضاف: «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها»، مشيراً إلى أنّ "«العدوان أدّى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية»، دون أن يقدم أيّ معلومات إضافية عن المواقع المستهدفة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ «الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، ودمّرت مستودع أسلحة يعود لمقاتلين إيرانيين».