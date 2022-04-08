 رئاسة الأركان العامة في أوكرانيا: القوات الروسية تركز هجماتها للسيطرة على ماريوبول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئاسة الأركان العامة في أوكرانيا: القوات الروسية تركز هجماتها للسيطرة على ماريوبول

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:11 ص

أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم الجمعة أن القوات الروسية تركز هجماتها من أجل السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية.

ورجح خبراء عسكريون من المعهد الأمريكي لدراسات الحرب في أحدث تقييم لهم أن تحقق القوات الروسية سيطرتها الكاملة على ماريوبول خلال الأيام المقبلة.

وأفاد التليفزيون الحكومي الروسي أنه تم بالفعل السيطرة على مركز مدينة ماريوبول التي تقع على بحر آزوف، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك نحو 3 آلاف جندي أوكراني في المدينة.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية تركز أيضا هجماتها في محيط مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف أوبلاست، شرقي أوكرانيا.

وأشارت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية تمركزت مؤخرا في محيط مدينة إيزيوم بهدف التقدم باتجاه مدينة سلافيانسك في إقليم دونيتسك.

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