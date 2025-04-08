أحدث التطورات الميدانية لليوم 22 من استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة

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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ22 من استئناف الحرب.

وقالت مصادر طبية إن نحو ستين فلسطينيا استشهدوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وشهدت المنطقة الوسطي سيما دير البلح سلسلة غارات جوية عنيفة. واستشهد تسعة فلسطينيين على الأقل في قصف طائرات الاحتلال لأحد المنازل غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان 12 فلسطينيا من ثلاث عائلات استشهدوا في قصف سابق على مناطق متفرقة من دير البلح.

أما في غزة والشمال، استشهد أربعة فلسطينيين إثر استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في ساحة مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد عبد الناصر خضرة لاعب النادي الأهلي الفلسطيني سابقًا جرّاء غارة استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في شارع النصر غربي مدينة غزة.

واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال لأحد المنازل في محيط مسجد شادي حبوب بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، جدّد الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي والجوي وعمليات نسف المنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال تدمير المنازل القريبة من محور موراج بين مدينتي رفح وخان يونس .

واستشهد الصحفي أحمد منصور متأثرًا بإصابته جرّاء قصف استهدف خيمة للصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس.