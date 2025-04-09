الخارجية الأمريكية: تخفيض تمويل بعض برامج الغذاء المنقذة للحياة التابعة للأمم المتحدة حدث عن طريق الخطأ

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تراجعت عن عدد غير معلوم من عمليات تخفيض التمويل الشاملة لمشاريع الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 14 دولة فقيرة، قائلة إنها أنهت بعض العقود الخاصة بالمساعدات المنقذة للحياة عن طريق الخطأ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس للصحفيين: "كان هناك بعض البرامج التي تم تخفيض تمويلها في دول أخرى لم يكن من المفترض تخفيضها، وقد تم التراجع عنها وإعادة تفعيلها".

وتابعت بروس إنها لا تملك معلومات فورية عن الدول التي تم إعادة التمويل الأمريكي للمساعدات الغذائية فيها، بعد انقطاع دام عدة أيام. ولم تقدم أي تفسير لكيفية إلغاء بعض العقود عن طريق الخطأ.

ولم يرد برنامج الأغذية العالمي على الفور على رسائل تطلب التعليق.

كانت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) قد ذكرت أمس الاثنين أن إدارة ترامب خفضت التمويل لبرامج الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي التي تساعد في إبقاء الملايين على قيد الحياة في أفغانستان وسوريا واليمن و11 دولة أخرى، يعاني الكثير منها من الصراعات، وفقا للوكالة ومسؤولين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس.