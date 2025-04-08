تيجري يهدر فرصة اعتلاء قمة مجموعته بالدوري الأرجنتيني

أضاع تيجري، فرصة اعتلاء قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، عقب خسارته (0-2) أمام ضيفه نيولز أولد بويز، فجر الثلاثاء في الجولة 12 للمجموعة.

افتتح فيكتور كويستا، التسجيل لنيولز أولد بويز في الدقيقة (13)، قبل أن يحرز زميله لوتشيانو هيريرا الهدف الثاني (ق 74).

وتجمد رصيد تيجري، الذي تلقى خسارته الثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة والرابعة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات، عند 24 نقطة بالمركز الثالث، بفارق نقطتين خلف بوكا جونيورز (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد نيولز أولد بويز، إلى 14 نقطة في المركز ال11، مواصلا نتائجه الجيدة بالمسابقة عقب حفاظه على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة.

وفي المجموعة الثانية، وضع أتلتيكو توكومان حدا لهزائمه، التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عقب فوزه المثير (3-2) على ضيفه إنيستتوتو.

ورفع أتلتيكو توكومان، رصيده إلى 10 نقاط في المركز ال11، متأخرا بفارق نقطة عن إنستتوتو، صاحب المركز العاشر.