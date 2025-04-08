نقلت وسائل إعلام أجنبية عن الفنانة الأمريكية كايتلين ديفير، أن الجزء الثالث من الفيلم الفانتازي Godzilla V. Kong أو جودزيلا ضد كونج، يتم تصويره في الوقت الراهن، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في صالات السينما الأمريكية والعالمية نهاية مارس عام 2027.

لم يتم حتى الآن تحديد الاسم النهائي الفرعي الذي يحمله الجزء الثالث، والذي انضم إليه الفنانون ماثيو مودين وديلروي ليندو.

يذكر أن الجزء الأخير من فيلم Godzilla V. Kong: new empire تم إطلاقه شهر مارس العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم، وحصد إيرادات عالمية تجاوزت 571 مليون دولار أمريكي.

كان قد صدر الجزء الأول منه وحمل اسم Godzilla: king of monsters عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وكان يعتبر إعادة تصور جديدة للفيلم الأمريكي الشهير "جودزيلا" الذي أخرجه المخرج المعروف رولاند ايميرش.