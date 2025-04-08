أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الثلاثاء، عن القلق بشأن تعزيز الأسلحة الصينية والمناورات العسكرية التي تجريها بالقرب من تايوان، كما طالب أعضاء الحلف والدول الصديقة بالعمل سويا للحفاظ على ممرات بحرية حرة ومفتوحة في المنطقة.

وقال روته، للصحفيين في ختام زيارته لمدينة يوكوسوكا: "الصين تدعم جهود روسيا.. الصين تقوم بتعزيز قوتها المسلحة، بما في ذلك البحرية بوتيرة سريعة".

وأضاف: "لا يمكن أن نكون ساذجين، وعلينا أن نعمل سويا، وأن نقوم بتقييم ما يحدث".

وتابع روته، أن الناتو قلق بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان وأنه "يراقبها عن كثب".