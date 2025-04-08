واشنطن: محادثات السبت المقبل مع إيران في سلطنة عُمان ستكون مباشرة

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ستستضيفها سلطنة عُمان السبت ستكون مباشرة، ونفت إصرار إيران على أن المناقشات ستكون غير مباشرة.

وأضافت ليفيت: "محادثات يوم السبت ستكون مباشرة"، مشيرة إلى أنها ليس لديها مزيد من التفاصيل، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت، في إعلان صادم خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وأعرب ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذرا من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.