الاتحاد الأوروبي والهند يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة تهديدات الصين

اتفق الاتحاد الأوروبي والهند على استئناف المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وذلك في محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مواجهة تهديدات الصين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها خلال قمة افتراضية بين قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي اليوم السبت، إلى إعادة الزخم للعلاقات وتعزيز التعاون في مجالات رئيسية، بما في ذلك الرقمنة والصحة وتغير المناخ.

وعقب اختتام القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "لقد اتفقنا اليوم على خطوات ملموسة لتوسيع هذه الشراكة الاستراتيجية". وأضاف ميشيل: "اتفقنا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقيات يعزز بعضها البعض بشأن التجارة وحماية الاستثمار والمؤشرات الجغرافية."

وفي عام 2007 بدأ الجانبان في مناقشة اتفاقية تجارة واستثمار أوسع نطاقا تضمنت وصولا أكبر إلى الأسواق وتعريفة أقل، ولكن العديد من الخلافات مثل الرسوم الجمركية الهندية على السيارات والنبيذ والقيود المفروضة على سوق العمل للهنود من قبل الاتحاد الأوروبي أدت إلى توقف المفاوضات عام 2013.