 انعقاد قمة سعودية كويتية أردنية على المستوى الوزاري بالقاهرة - بوابة الشروق
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انعقاد قمة سعودية كويتية أردنية على المستوى الوزاري بالقاهرة

منال الوراقي
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 3:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 3:09 ص

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان‬⁩ ووزير خارجية دولة الكويت ونائب رئيس الوزراء الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، الذي عقد في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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