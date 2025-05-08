إعلام باكستاني: إسقاط مسيرة تجسس هندية بمدينة لاهور

• الطائرة المسيرة يبلغ طولها بين 1.5 إلى 2 متر.. وكانت تُدار عن بُعد من الأراضي الهندية

أسقطت باكستان الخميس طائرة تجسس مسيرة يُعتقد أنها تتبع للهند، في مدينة لاهور الواقعة بإقليم البنجاب شرقي البلاد.

وقالت قناة "سماء" التلفزيونية الباكستانية نقلا عن مصادر في الشرطة، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من مطار قديم ومرافق عسكرية في لاهور.

وأضافت المصادر الأمنية أن الطائرة التي يبلغ طولها بين 1.5 إلى 2 متر، كانت تُدار عن بُعد من الأراضي الهندية.

وأشارت إلى أن الطائرة أُسقطت باستخدام أجهزة تشويش، لافتة إلى سماع دوي انفجارات وصفارات إنذار في المنطقة، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان الذين خرجوا من منازلهم، فيما تم إرسال قوات الشرطة وفرق الإنقاذ إلى الموقع.

وأعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.