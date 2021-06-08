الجيش اليمني: مقتل عناصر من مليشيا الحوثي شمالي محافظة الجوف

أعلن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة اليمني العميد محمد بن راسية، مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، في مواجهات مع الجيش اليمني، شمالي محافظة الجوف.

وأضاف راسية، في تصريح أوردته " سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من المليشيا التسلل باتجاه جبال “الزهور”، و”الرقيب الأبيض”، في جبهة الخنجر الاستراتيجية، والتي أرادت من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عربات، وآليات قتالية تابعة لها، مشيرا إلى أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات المليشيا القادمة من مدينة الحزم ودمرتها.