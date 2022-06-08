العراق: مقتدى الصدر يرحب بصدور قانون الأمن الغذائي

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

رحب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الأربعاء بتصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووصفه بأنه"انتصار لفسطاط الإصلاح".

وقال الصدر في بيان صحفي وزع مساء اليوم "إن إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بأنه انتصار آخر لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة".

وحذر من "القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيق فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية".

واقترح الصدر" تشكيل لجنة برلمانية ورقابية ومن اللجان المتخصصة ذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون وإلا ضاعت لقمة الشعب وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب".

وكان البرلمان العراقي قد صوت اليوم على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بقيمة 25 تريليون دينار عراقي (ما يقدر 17 مليار و123 مليون دولار أمريكي) في جلسة عقدت اليوم بحضور 273 نائبا من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائبا.

ويهدف القانون إلى تحقيق الأمن الغذائي في ظل التطورات العالمية الطارئة و الاستمرار بتقديم الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي ومواجهة الفقر وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل في المشاريع المتوقعة و المتلكئة بسبب عدم التمويل.