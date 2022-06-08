رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، الأربعاء، وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف مدير الهيئة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز منظومة البحث العلمي بجامعة الإسكندرية، وتنمية قدرات الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء كليات الطب والهندسة والحقوق، والدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور محمد رزق الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، ومي عياد، منسق البرامج بهيئة الفولبرايت.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الهدف من اللقاء يأتي من خلال حرص جامعة الإسكندرية على تطوير منظومة البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين والكوادر الجامعية وإعداد القادة وتأهيلهم إلي المستقبل، لاسيما مع التوسع الذي سوف تشهده الجامعة فى إنشاء فروع دولية قائمة على نظام البرامج والدرجات العلمية المزدوجة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، وماتتمتع به جامعة الأسكندرية من علاقات وطيده مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والصناعة.

وأكد قنصوة أنه تم الاتفاق مع هيئة الفولبرايت على إنشاء برنامج سيب بخبرات أمريكية لإعداد وتدريب الكوادر الجامعية الشابة والقيادات وتأهيلهم للمستقبل.

فيما أشادت الدكتورة ماجى نصيف، رئيس هيئة الفولبرايت بالقاهرة، بدور جامعة الإسكندرية الرائد في التعاون مع الهيئة للاستفادة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة فى مرحلة الماجستير وأبحاث مابعد الدكتوراة.

وذكرت أن جامعة الإسكندرية لها مكانة خاصة نظراً لما تتمتع به من سمعة ومكانة دولية على كافة المستويات، وأكدت أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات مختلفة، وبرامج فى مجال ريادة الأعمال والإبتكار والتطوير المهنى، وإعداد القادة، والفنون الجميلة والفنون التمثيلية، والدراسات الاقتصادية.

وأوضحت أن قبول المتقدم للحصول على هذه المنح يكون على أساس قدراتهم الفنية والبحثية ونشاطهم فى مجال الخدمة العامة داخل بلدهم.

فيما أكدت الدكتورة رشا الشنيطي

المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، أنه سيتم عقد ندوات وورش عمل بجامعة الإسكندرية؛ بغية التعريف بنشاطات الهيئة وتقديم الدعم الفنى لكافة السادة الراغبين فى التقدم، مع تذليل كافة العقبات التى تحول دون استكمال متطلبات التقدم للحصول على المنحة، ودعت إلى الاستفادة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة فى شتى المجالات للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين.