زيلينسكي: القوات الروسية تطلق النار على رجال الإنقاذ بعد تفجير سد كاخوفكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك أشخاصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي سببها تدمير سد كاخوفكا، مضيفا أن قوات موسكو أطلقت النار على من كانوا يساعدون في إنقاذ الآخرين، بحسب قوله.

وذكر في مقابلة مع عدة بوابات إعلامية: "لقد لقي أشخاص حتفهم ونفقت حيوانات. ورأى أشخاص من فوق أسطح المنازل التي ضربتها الفيضانات أشخاصا غرقى تطفو جثثهم".

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات لوسائل إعلام منها صحيفتا "دي فيلت" و"بيلد" الألمانيتان وصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنه محبط لأن الأمم المتحدة وهيئة الصليب الأحمر لم تساعدا بلاده حتى الآن في الكارثة.

وبعد استعادة المنطقة من الروس، دعا الرئيس الأوكراني إلى إجراء تحقيق دولي، ذاكرا أن كييف ستدعو جميع الخبراء الدوليين إلى التحقيق في الحادث.

وأوضح أن روسيا مسئولة عن الكارثة، لكن الكرملين يستهين بقوة الانفجار الذي أحدثه. وأوضح أن موسكو ترغب في جعل تحرير المناطق أكثر صعوبة بهذه الطريقة في توقع للهجوم الأوكراني المضاد.

وأضاف: "لم يكونوا يعتقدون أنهم سيحدثون فيضانا في المناطق التي احتلوها".

كانت روسيا قد اتهمت القوات الأوكرانية بأنها هى التي قصفت السد.