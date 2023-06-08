ألفت إمام تكشف سبب رفضها الإنجاب وتخليها عن صبغة شعرها للأبد

تحدثت الفنانة ألفت إمام عن سبب تخليها عن صبغة شعرها وسر قرار رفضها الإنجاب.

وقالت ألفت إمام إن الزمن يتغير ويحدث معه تغيرات عديدة ويكون منها تغير لون الشعر، موضحة أنها متعايشة مع لون شعرها الأبيض، حيث تشعر أن هذا هو عمرها الحقيقي، والحياة ستكون سعيدة وبسيطة إذا تخلى الجميع عن التصنع.

وأضافت ألفت في لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على الفيس بوك: "تخليت عن صبغة شعري للأبد، فقيامي بصبغ شعري يستهلك كثيرا من الوقت، كما أن هناك العديد من أصدقائي دائما ما يسئلوني عن لون شعري، ولكني أخبرهم باستمرار أنني أتركه على طبيعته".

وأشارت ألفت، أنها لا تنسى فقدانها لأمها، وتتذكر تفاصيل اليوم ولم يغيب عنها أي شئ في هذا اليوم، فهي لا تنسى مشاعرها، قائلة: "كل أم علامة فارقة في حياة أولادها، وربنا يخلي كل الأمهات ويرحم كل اللي انتقلوا لرحاب ربنا ورحمته، كان يوم لا ينسى، وقولت لبابا وقتها خليني معاها إزاي هنسيبها في الضلمة لوحدها".

وكشفت ألفت عن حبها لابن الجيران في الطفولة، لكن القصة لم تكتمل، قائلة: "هي فترة زمنية ذهبية أخذت وقتها وبتفضل خالدة، ودليل على ذلك أننا نتحدث عنها الان، وهي كانت علاقة بريئة وجميلة".

وواصلت أنها وجدت الحب الأقوى في حياتها وتزوجت من رجل متزوج: "ده حصل بالفعل وكان قرار العقل فيه كان طاغي على القلب، وأبهرني بثقافته ومشاعره واحترامه واحتوائه لي".

وأوضحت أنها قبلت بعدم الإعلان عن زواجها لكي لا تتسبب في مشاكل لزوجها، قائلة: "ما دام ارتضيت بالأمر يبقى الموضوع منتهي، والدنيا كانت لازم تمشي، ومش ندمانة على القرار ده ولو رجع بيا الزمن هاخد نفس القرار، وانفصلنا كان بسبب رغبتي في العودة للتمثيل، ولم احزن على هذا القرار".

واختتمت: "انا كنت رافضة اكون اكون أم بيلوجية، وخوفي من المسئولية والحنية اللي كانت بتديهالنا أمي سبب أني مخلفتش، وهي كانت بتحضر لكل واحد حاجتة انا مش عارفة هعمل ده ازاي هي كانت 7 امهات في بعض، وماتت صغيرة ولما فقدتها زعلت جدا وأنا مستحملش أجيب طفل ونتعلق ببعض وأوجعه لما اسيبه، والفقد وجعني ومندمنتش خالص على عدم الإنجاب".