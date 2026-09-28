

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، خاصة في توافر أدوية الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها علاجات الضغط والسكري.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، أن حقن الفشل الكلوي وبعض أدوية الغدة، التي شهدت نقصًا خلال الفترة الماضية، أصبحت متوافرة حاليًا في صيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية.



وأوضح أن سوق الدواء أصبح أكثر استقرارًا مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن متوسط نقص المستحضرات بات في حدود المعدلات المسجلة في دول أخرى.



وأشار إلى تخصيص هيئة الدواء المصرية الخط الساخن 15301، لمساعدة المواطنين في الاستعلام عن الأدوية الناقصة ومعرفة أماكن توافرها، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة.



وأكد عوف أهمية السؤال عن المثائل الدوائية التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها، موضحًا أنها تتمتع بالكفاءة ذاتها ويمكن الحصول عليها عند تعذر العثور على الاسم التجاري المطلوب.



وفيما يتعلق بتحريك أسعار الأدوية، قال إن الشركات تتقدم بصورة دورية إلى هيئة الدواء بطلبات لدراسة تكاليف الإنتاج، فيما تتولى لجنة التسعير بالهيئة فحص كل طلب على حدة.



ولفت إلى أن عدة شركات تقدمت منذ يوليو الماضي بطلبات لتحريك أسعار مستحضراتها، موضحًا أن الهيئة رفضت نحو 90% منها بعدما أظهرت الدراسة انتفاء الحاجة إلى تعديل أسعار تلك الأدوية.