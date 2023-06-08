أشرف زكي عن شقيقته ماجدة: فرحت بفوزي في انتخابات النقابة فرحة الأم لابنها

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على مقطع فيديو ظهرت فيه شقيقته الفنانة ماجدة زكي، احتفالًا بفوزه بمقعد النقيب في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، قائلًا: «أنا بتعامل مع ماجدة زكي على أنها أمي مش أختي بس، وفرحت بفوزي في انتخابات النقابة كأني ابنها».

وأشار إلى أن إنشاء دار مسنين للفنانين المصريين، حلم قديم بالنسبة له أثناء ترشحه في النقابة، موضحًا أنه زار الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، برفقة الفنان يحي الفخراني ودارت بينهم حوارات كثيرة حول مشروع دار المسنين، وخلال تولي الفنان أشرف عبد الغفور رئاسة النقابة، اتخذ خطوات جيدة في إجراءات الإنشاء بعد زيارته لحاكم الشارقة مع الفنانة سميحة أيوب.

وأكد انه استكمل ما تبقى من خطوات وإجراءات بعد عودته نقيبًا للمهن التمثيلية، بالتعاون والتشاور مع الفنان أشرف عبد الغفور والفنانة سميحة أيوب إلى جانب باقي أعضاء المجلس السابق والحالي، منوهًا أن الدار يحمل اسم دار إقامة الفنانين ولكن غير مخصصة للفنانين فقط ولكن من الممكن أن تضم السينمائيين والموسيقين أو أي رمز من رموز الثقافة أو الفن أو الكُتاب.

وأشار إلى أن سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، سيتحمل التكلفة المتعلقة بدار المسنيين الخاصة بالفنانين، بحيث تكون خدمة مجانية لهم دون تحمل أي رسوم.



