تغريم الخطوط الجوية البريطانية 204 ملايين يورو لانتهاك بيانات عملائها

غرمت هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إير وايز) 204 ملايين يورو بسبب خرق يعرض معلومات نصف مليون عميل للخطر.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية، اليوم الاثنين، أن شركة الطيران كشفت في سبتمبر الماضي أنها كانت ضحية لاختراق، حيث شهدت عملية الاحتيال تحويل العملاء إلى موقع مزيف يحصل منه القراصنة على تفاصيل بطاقات الائتمان.

وأوضح مكتب مفوض المعلومات البريطاني أن تحقيقه وجد ترتيبات أمنية سيئة من قبل شركة الخطوط الجوية البريطانية، كما اشارت الهيئة أن الغرامة - التي تعادل 1.5% من حجم مبيعات شركة الطيران السنوي - هي الأكبر على الإطلاق.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط للطعن في الغرامة، التي تم فرضها وفقا لقواعد حماية البيانات الأوروبية، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2018 وهي تسمح للجهات التنظيمية بتغريم الشركات بنسبة تصل إلى 4% من حجم مبيعاتها على المستوى العالمي بسبب فشل حماية البيانات.

يذكر أن مكتب مفوض المعلومات قال إن الهجوم شمل المرور إلى موقع الخطوط الجوية البريطانية الذي يتم تحويله إلى موقع احتيالي، حيث تم جمع بيانات العميل، مثل تسجيل الدخول وبطاقة الدفع وتفاصيل حجز السفر وكذلك الأسماء والعناوين.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية، قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنه تم اختراق بيانات حوالي 380 ألف بطاقة دفع خلال الفترة ما بين الـ21 من أغسطس والـ5 من سبتمبر الجاري للعملاء، الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لإجراء عملية الحجز.