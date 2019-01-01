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إدراج بروسيكو الإيطالية لإنتاج النبيذ على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 2:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 2:32 ص

قال مسؤولون إيطاليون اليوم الأحد، إنه تم إدراج التلال الواقعة شمال شرقي إيطاليا التي يتم فيها إنتاج نبيذ بروسيكو الفوار على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وكتب لوكا زايا، رئيس إقليم فينيتو، عبر موقع فيسبوك: "نصر!!! تلال كونيليانو وفالدوبياديني لإنتاج نبيذ بروسيكو أصبحت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو".

ويضم إقليم فينيتو، مدينة فينيسيا ومنطقة بروسيكو. وأدلى زايا بتصريحه من باكو عاصمة اذربيجان، حيث اجتمع مسؤولون من اليونسكو.

وجاء إعلان قرار منظمة اليونسكو عبر حسابها على موقع تويتر.


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