السيسي: قطعنا شوطا كبيرا في سبيل إنجاح العديد من الملفات على الساحة الإفريقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لقد استكملنا الطريق وقطعنا شوطًا كبيرًا في سبيل إنجاح العديد من الملفات في القارة الإفريقية".

وأشار السيسي، خلال ترؤسه قمة تنسيقية مصغرة بمشاركة عدد من زعماء الدول الإفريقية في النيجر، اليوم الاثنين، إلى أهمية التكامل والتدعيم من قبل المجتمع الدولي، لمجهودات دول القارة في هذا السياق، موضحًا أن الاتحاد الإفريقي يعد من المؤسسات الكبيرة على المستوى الدولي والمعنية بالعديد من الملفات المهمة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، والتي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأول السبت إلى النيجر، للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له لدى وصوله مطار نيامي، حيث كان في استقباله رئيس النيجر محمد يوسف.