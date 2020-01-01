السباعي: لا نستطيع الجزم ببدء إثيوبيا تخزين المياه أو لا خلال فترة التفاوض



قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي أكد فيها عزم بلاده بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي للاستفادة من المطر الغزير، مخالفة للتعهدات التي يتم التفاوض بشأنها.

وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن هناك جولة من المفاوضات بدأت منذ أربعة أيام، برعاية إفريقية وبوجود أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدًا التزام مصر بالبيان الصادر يوم 26 يونيو، بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي.

وعن بدء ملء سد النهضة دون استكمال بنائه، أوضح أن بعض صور القمر الصناعي أبرزت وجود بعض كميات المياه القابلة للزيادة خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن الفيضان يبدأ في إثيوبيا بنهاية شهر مايو.

ولفت متحدث الوزارة إلى أن المياه تعبر عن طريق أنفاق في القاع، متابعًا: «تم غلق نفقين ولكن ما زال هناك نفقين آخرين، الأمر ليس تخزينًا وإنما حجب للمياه بعد رفع الجزء بـ20 مترًا آخرين».

ونوه أن مصر لا تستطيع الجزم ببدء إثيوبيا تخزين المياه أو لا خلال فترة التفاوض، معقبًا: «لا نستطيع الجزم بهذا، ووجود عائق منشأ مائي في مجرى نهر النيل يؤدي إلى تكوين بركة بشكل أو بآخر».

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد عزم بلاده بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي للاستفادة من المطر الغزير، مؤكدا أن بلاده لن تحرم مصر من المياه وعازمة على التوصل إلى اتفاق قريب بشأن ملء وتشغيل السد.