طوكيو: 896 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الخميس، 896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 24 حالة عما تم تسجيله أمس الأربعاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم "259 حالة" وفي الثلاثينات "193 حالة"، وفي الأربعينيات "161 حالة" الأرقام الأعلى.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 60 شخصا، بانخفاض حالتين عما تم تسجيله أمس الأربعاء، حسب مسؤولين معنيين بالصحة.

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قررت اليوم، فرض حالة طوارئ متعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في طوكيو، قبل أسبوعين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.