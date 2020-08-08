 ارتفاع حالات المتعافين من كورونا المستجد إلى 3009 حالات بسوهاج - بوابة الشروق
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ارتفاع حالات المتعافين من كورونا المستجد إلى 3009 حالات بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:13 ص | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:13 ص

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ارتفاع عدد حالات المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 3009 حالات، وذلك بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية ومتابعة العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلي.

وأضاف أنه سبق الإعلان قبل ذلك أن حالات التعافي في تزايد وأن سوهاج سجلت حتى الآن 2055 حالة تعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) طبقا لبروتوكول وزارة الصحة بعد تلقيهم العلاج بالمستشفى واستقرار حالتهم الصحية ومتابعة العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزل.

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