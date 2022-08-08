جوتيريش: أي هجوم على محطة للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا

قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم/الاثنين/ إن أي هجوم على محطة للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا، وذلك بعد أن وردت أنباء عن وقوع قصف جديد لمجمع ضخم للطاقة الذرية جنوب أوكرانيا.

وعبر جوتيريش - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن أمله في أن تنتهي هذه الهجمات وأن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة "زابوريجيا" بأوكرانيا.

وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أن خطر المواجهة النووية عاد بعد عقود، داعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام الأسلحة.

وتلقي موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض في الهجوم الأخير على محطة "زابوريجيا" أكبر موقع للطاقة النووية في أوروبا والذي كان تحت السيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.



