شن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما حادا على محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بعد حديث الأخير، أمس، عن أسباب تدهور مستوى الأهلي وابتعاده عن المنافسة على الألقاب.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: « أوجه رسالة لـ الخطيب، لا داعي في التشكيك في أي مدرب، لو قلت أن عبد الحميد بسيوني تعمد الهزيمة أمام الزمالك، سأقول إن علي ماهر وعماد النحاس تعمدا الهزيمة أمام الأهلي أيضا».

وأضاف: «عندما يخسر الأهلي ينتقل أمح إلى المستشفى بسبب الضغط والسكر، وآخرون عندما يخسر لا يحدث لهم شيء، هذا يؤكد أن أمح أهلاوي أكثر من محمود الخطيب».

وواصل: «لم أترك مدير الكرة يسب الناس وأقول انشروها في كل مكان».

واسترسل: «فيلم الهجوم على الحكام الذي نُشر أمس ظهر صداه اليوم مع إبراهيم نور الدين الذي لم يذهب لتقنية الفار في 3 أهداف».

واستكمل: «هل من المفترض أن أضغط على لجنة الحكام من أجل أن يجلبوا لنا حكم ملاكي؟، لكن عيب، أنا أعلمك شيئًا، يجب أن نحترم الحكام ونقدرهم».

وأتم: «لماذا تخاطب جماهير الأهلي وتقول ليس عندنا بذيء في الأهلي؟!، لم أرد عليك، ولكن سأرد عندما أتفرغ لك».